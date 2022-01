Amine e a chegada ao Rio Ave: «Foi muito fácil aceitar o convite»

Chegado como jogador livre, após a rescisão há cerca de dois meses com o Farense, Amine Oudrhiri concedeu algumas declarações como jogador do Rio Ave. Afirmando que está "a gostar muito de estar no clube", o jogador, de 29 anos, não se poupou nos elogios ao emblema de Vila do Conde."Estou há quatro anos em Portugal e conheço o Rio Ave como o clube que está sempre nos primeiros lugares da 1ª liga, a lutar pelas competições europeias. Para mim, é um grande de Portugal. Quando recebi a chamada do clube, foi muito fácil aceitar o convite", referiu.O médio, que já representou o Leixões e o Farense em Portugal, traz experiência ao grupo rioavista. "Sei que é um campeonato (2.ª Liga) muito difícil, cada jogo vai ser uma batalha para conquistar os três pontos. Eu vou ser mais um para ajudar o grupo a atingir os objetivos".Por fim, deixou a promessa aos adeptos do Rio Ave de que vai "dar tudo dentro de campo, seja nos treinos ou nos jogos".Amine já se estreou pela camisola dos vilacondenses, quando entrou aos 81 minutos na eliminação do Rio Ave aos pés do Tondela, para a Taça de Portugal.