Anderson a caminho do Petro de Luanda

Numa nota publicada no seu site oficial, o Rio Ave anunciou a chegada de acordo com o Petro de Luanda para a cedência de Anderson. O avançado de 25 anos regressa, assim, à sua cidade natal, onde irá atuar no clube militante no Girabola, principal escalão do futebol angolano. Abre-se assim a oportunidade de o atleta poder somar mais minutos e ganhar um maior ritmo competitivo.Anderson realizou sete partida pelos sub-23 do Rio Ave, somando um golo. Pela equipa principal, tem apenas um jogo disputado pela equipa vilacondense, no encontro da Taça de Portugal contra o Olhanense.