Ângelo Meneses: «Vim para ajudar a pôr o Rio Ave no patamar de onde nunca devia ter saído»

Oficializado ao início da manhã como reforço do Rio Ave, Ângelo Meneses, defesa-central de 27 anos, destacou, nas suas primeiras declarações ao canais oficiais do clube, a vontade de ajudar a formação de Vila de Conde a regressar à principal divisão do futebol.





"Vim com uma ambição enorme de trabalhar e ajudar a pôr o Rio Ave no patamar de onde nunca devia ter saído", afirmou o jogador que já tinha passado pelo clube na época 2013/14, embora não se tenha chegado a estrear.Além disso, o defesa-central mencionou o orgulho de poder representar um clube da dimensão do Rio Ave, apesar de reconhecer as dificuldades que o esperam na 2ª Liga. "É um passo importante para qualquer jogador representar o Rio Ave. Pelo clube que é, que já foi e que vai continuar a ser. Por isso, sim, é um passo importante, sabendo que é um projecto muito difícil, porque a 2ª Liga é um campeonato bastante competitivo e bastante difícil", explicou o reforço.Ângelo Meneses disse ainda rever-se nas características do Rio Ave, um clube que "gosta de ter um futebol atraente e um futebol positivo".Esta sexta-feira, a formação de Vila do Conde confirmou também a contratação de Zimbabwe , depois de ontem ter anunciado o regresso de Vítor Gomes