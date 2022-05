António Silva Campos: «Confiante que a equipa vai regressar ao lugar que merece»

António Silva Campos, presidente do Rio Ave, mostrou-se "confiante que a equipa vai regressar ao lugar que merece na 1.ª Liga" de futebol, mas não acredita que essa decisão surja já este sábado.

O conjunto vila-condense joga esta 33.ª jornada da 2.ª Liga, a penúltima da prova, no reduto do 'aflito' Sporting de Covilhã e terá de conjugar uma vitória nesta partida com um empate ou derrota do Casa Pia, que, também no sábado, defronta o Vilafranquense.

"Garantir a subida já nesta jornada será difícil, porque matematicamente não dependemos apenas de nós. Estamos a contar ter ainda duas difíceis batalhas para poder garantir esse objetivo", disse o dirigente.

António Silva Campos, que na época passada viu a equipa descer ao segundo escalão nacional, depois de 13 temporadas consecutivas na 1.ª Liga, acredita que a subida de divisão "vai acontecer", vincando que foi para isso que o atual plantel foi projetado.

"Desde o início, assumimos que íamos ser candidatos, e até nos acusaram de pensar que já tínhamos a subida garantida. A verdade é que trabalhámos muito para estar nesta posição, e sabemos que temos valor e uma grande equipa para conseguir esse objetivo", completou o líder do Rio Ave.

O presidente do emblema vila-condense reconheceu que esta 2.ª Liga "é um campeonato extremamente complicado, com equipas equivalentes e resultados imprevisíveis", mas disse esperar "que a passagem do Rio Ave por esta prova seja curta e que o clube regresse ao lugar que merece na 1.ª Liga".

António Silva Campos presidiu hoje à cerimónia de entrega de emblemas comemorativos a 40 sócios com 25 e 50 anos de filiação ao clube, num acontecimento que decorreu na renovada sede, na zona ribeirinha de Vila do Conde.

"É um dia importante pela entrega dos emblemas aos nossos sócios, mas também por ser num local com muito história. Sinto-me feliz por abrir as portas deste espaço, com tanta simbologia, aos rioavistas, muito deles que ainda não tinham a oportunidade de o conhecer", concluiu o dirigente.