António Silva Campos: «Críticas? A melhor resposta é dentro das quatro linhas»

O Rio Ave comemora, esta terça-feira, o seu 83º aniversário, sendo que, à margem das celebrações, o presidente António Silva Campos falou sobre a vertente desportiva e a luta pela subida em que o clube está envolvido. As últimas semanas ficaram marcadas por críticas à arbitragem por parte do Chaves, adversário dos vila-condenses no próximo domingo, numa situação à qual o presidente da equipa de Vila do Conde quer dar resposta em campo.

"Estou aqui há muitos anos e sou das poucas pessoas que vem para a comunicação social criticar a arbitragem, fui e serei sempre assim. A melhor resposta é dentro das quatro linhas e espero que a equipa de arbitragem seja a melhor em campo. Tentamos abstrair a equipa de tudo o que passa ao nosso redor. Na semana passada tivemos uma reunião poque se fala de 'fantasmas' e de 'bruxas', mas tentámos fechar os jogadores e fazer um bloqueio para que eles se abstraiam de tudo. Só pedimos à equipa que esteja concentrada no jogo. Estamos a trabalhar para vencer", referiu o dirigente, que vincou ainda a importância do encontro: "Domingo vai ser um dia importante, eu e esta direção tivemos 13 anos de 1ª Liga e descermos foi um desgosto muito grande. Reunimos, dissemos que íamos subir este ano e será um feito muito grande se o conseguirmos. No entato, não podemos lançar foguetes antes da festa, temos um jogo contra um adversário direto e que luta há muitos anos para subir divisão. Sabemos que este dia será um marco: descer foi terrível, subirmos será uma alegria muito grande".

Deixando um apelo que os adeptos em geral e as crianças que estiveram na sede do clube nesta terça-feira em particular se deloquem ao estádio no domingo, António Silva Campos realçou as dificuldades sentidas pelo clube em 2021/22. "Espero que a alegria com que estamos aqui hoje seja a mesma com que estejamos no fim do jogo de domingo. [A subida] É um objetivo que temos desde o início da época e nunca fugimos dele. Por termos assumido o objetivo fomos criticados por alguns clubes, que disseram que já estávamos na 1ª Liga, mas não. Esta foi uma época terrível e temos de respeitar todos os adversários, pensamos jogo a jogo. A 2ª Liga é muito competitiva e vamos lutar até ao último segundo para alcançarmos o nosso objetivo", rematou.

O início do encontro está agendado para as 11 horas. Para subir sem depender do resultado de outros adversários, o Rio Ave precisa 'apenas' de pontuar frente ao Chaves.

