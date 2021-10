Rio Ave convoca Assembleia Geral para 31 de outubro

O Rio Ave anunciou nos seus canais oficiais a convocatória da Assembleia Geral Ordinária, a ter lugar às 9 horas do dia 31 de outubro, com vista a aprovar as contas relativas à época 2020/21.





Na Assembleia será também lida e aprovada a ata da última reunião magna, o Conselho Fiscal apresentará o seu parecer e ainda haverá lugar à discussão de outros assuntos relativos ao clube vilacondense.O Rio Ave também anunciou que o documento de referência para os sócios estará disponível a partir do dia 22 de outubro, na secretaria.