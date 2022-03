Aziz corre para a melhor época da carreira

Depois de ter marcado o golo da vitória contra o Ac. Viseu, Aziz assumiu a liderança, ainda que partilhada com Pedro Mendes, da lista de melhores marcadores do Rio Ave na Liga Sabseg, com um total de nove tentos certeiros.A par disto, e olhando para o plano geral, o avançado emprestado pelo V. Guimarães está próximo de realizar a melhor época da sua carreira, superando o ano anterior. Ao serviço do Estoril, na época passada (também por empréstimo do clube vimaranense), o jovem de 23 anos apontou 15 golos em 34 jogos. Atualmente, o ganês soma, em todas as competições, um total de 13 golos marcados, distribuídos entre campeonato (9), Taça de Portugal (3) e Taça da Liga (1). Aziz, de resto, é mesmo o melhor marcador da equipa rioavista.Em Portugal, Aziz já representou Vizela, V. Guimarães e Estoril antes de se mudar, ainda que temporariamente, para Vila do Conde.C.S.