Aziz em Vila do Conde só espera autorização do Vitória

O ponta-de-lança Aziz já está em Vila do Conde e aguarda apenas que Vitória e Rio Ave acertem os termos finais do empréstimo para juntar-se ao plantel de Luís Freire.





Depois de ter abortado a transferência para o Qarabag, do Azerbaijão, Aziz aceitou o projeto apresentado pelo Rio Ave. O avançado vai assinar um contrato válido por um ano, por empréstimo do Vitória, mas que será estendido por mais três temporadas, a título definitivo, se os vila-condenses subirem à Liga, sendo que neste caso o Vitória receberá cerca de um milhão de euros pela transferência.A SAD do Vitória recebeu propostas de clubes da Liga, como Estoril e Arouca, além de uma outra do Chaves, para a transferência de Aziz, mas manteve o compromisso estabelecido com o Rio Ave.Recorde-se que o jogador chegou a viajar para a Alemanha para assinar contrato com o Qarabag, do Azerbaijão. O negócio, que iria render um milhão de euros aos cofres do Vitória, acabou por não se concretizar devido a novas exigências dos azeris. Aziz treinou com o plantel do Qarabag, regressando depois a Portugal para mudar-se para o Rio Ave.