Aziz: o goleador das Taças

Yakubu Aziz é mais um reforço do Rio Ave que promete causar estragos às defesas dos oponentes dos vilacondenses. Depois de ter utilizado a oportunidade que o treinador Luís Freire lhe deu frente ao Santa Clara, na Allianz Cup, para se estrear a marcar pelos rioavistas, o avançado repetiu o feito frente ao V. Sernache, para a Taça de Portugal, cativando as atenções e provando ao técnico verde e branco que tem mais poder de fogo para o seu ataque.





O natural do Gana completa mais uma experiência na Liga Sabseg, depois de ter chegado a Portugal pela via do Vizela, em 2016/17, e de ter contribuído o ano passado para a subida do Estoril à Liga Bwin, emprestado pelo V. Guimarães. Está agora novamente emprestado a um emblema com as mesmas ambições de voltar ao escalão principal e luta por um lugar cativo no onze inicial. Mas o jogador de 22 anos não esteve sempre para aterrar em Vila do Conde.Considerado um jogador explosivo e perito em explorar a área atrás dos defesas, ficou esclarecido no início do Verão que o V. Guimarães não contava com Aziz, e procurava avidamente por um comprador, surgindo o Qarabag, formação do Azerbaijão que não é estranha às competições europeias e aos olhos do adepto de futebol. No entanto, a transferência acabou por não se concretizar por conta dos últimos detalhes, com o Rio Ave a avançar para o empréstimo do goleador, vendo nele um potencial já demonstrado no Estoril, depois de 15 golos marcados em 34 partidas pelos canarinhos.Apesar de a integração de Aziz ter sido feita a meio da pré-época do Rio Ave, fontes do clube afirmaram a Record que o avançado se enquadrou logo de imediato na perfeição com o resto dos elementos de Luís Freire, encontrando mais tarde no lateral Alhassane Sylla um dos atletas mais próximos, motivado principalmente pela adaptação à língua portuguesa e a língua francesa em comum.No entanto, a última partida com o V. Sernache colocou o ganiano a fazer dupla com o titularíssimo Pedro Mendes, emprestado pelo Sporting, mas numa forma invejável, culminando numa frente de ataque vilacondense fisicamente coesa. É nesta dupla que irá, caso Luís Freire decida optar por apenas um ponta de lança no onze das próximas partidas, recair uma luta pela titularidade de cortar a respiração, embora já se saiba que ambos os jogadores estão nos melhores termos para ir atrás dos objetivos do colectivo, que passa por subir de divisão.O Rio Ave volta aos encontros da Liga Sabseg já neste domingo, frente ao FC Porto B.