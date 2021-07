Aziz oficializado como reforço do Rio Ave

O Rio Ave anunciou, este sábado, a contratação de Aziz. O avançado ganês chega a Vila do Conde por empréstimo do V. Guimarães, estando contemplada uma cláusula de compra obrigatória caso os vila-condenses subam de divisão.





O jovem, de 22 anos, tem assim a oportunidade de confirmar as boas indicações que deixou no ano passado ao serviço do Estoril. Aziz ajudou os canarinhos a subir de divisão, tendo apontado 15 golos em 34 encontros em 2020/21.No Rio Ave, Aziz, que já treinou com os novos companheiros, vai concorrer com Pedro Mendes e Ronan por um lugar na frente de ataque.