Carlos Alves rescinde com o Rio Ave e ruma ao Felgueiras

Carlos Alves acertou a rescisão de contrato com o Rio Ave e vai ser reforço do Felgueiras para a temporada 2021/22. Desta forma, o guarda-redes termina uma ligação de dez anos ao clube vila-condense.





Formado no Rio Ave, Carlos Alves nunca conseguiu impor-se na equipa principal do clube. Na temporada passada, o jovem, de 23 anos, esteve emprestado ao Trofense, clube ao serviço do qual conquistou o Campeonato de Portugal.Para além de Carlos Alves, o Felgueiras apresentou ainda João Cunha, ex-Mafra, e anunciou as renovações de Theo e Serginho.