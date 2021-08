Carlos Mané já viajou para a Turquia e deve assinar por três anos com o Kayserispor

Carlos Mané está de saída do Rio Ave e a caminho da Turquia. Tal como Record já havia adiantado, o extremo estava próximo de rumar ao Kayserispor, cenário que parece agora ainda mais certo.





Isto porque o jogador já se encontra a viajar rumo à Turquia, onde irá tratar de todas as formalidades para rubricar depois um contrato de três temporadas.O acordo entre clubes está selado, com o Rio Ave a preparar um encaixe de um milhão de euros, pelo que agora falta mesmo só a assinatura do jogador para que tudo fique efetivamente selado.Aos 27 anos, Carlos Mané parte assim para a terceira experiência fora de Portugal. Em Vila do Conde, o avançado realizou 81 jogos e apontou sete golos.De recordar que o extremo estava também referenciado pelo V. Guimarães.