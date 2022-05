Cerca de 40 sócios homenageados na sede renovada do Rio Ave

Como parte das celebrações do 83.º aniversário do clube. o Rio Ave realizou, esta sexta-feira, a habitual Cerimónia de Entrega dos Emblemas de Prata e Ouro, onde foram entregues os diplomas aos associados com 25 e 50 anos de sócio.

Foram cerca de 40 os sócios homenagens no evento que teve lugar no histórico e renovado edifício da sede do Rio Ave, na Praça da República, e contou com a presença do presidente, António da Silva Campos, bem como do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Amândio Couteiro.

Perante os sócios, o presidente do clube salutou a renovação da sede. "Prometemos recuperar a nossa sede, um edifício cheio de memórias para os nossos rioavistas, e hoje aqui estamos, dando os primeiros passos da nova vida desta parte importante do nosso património. E fazê-lo recebendo-vos, estimados sócios, para a celebração da vossa lealdade ao Clube, é um motivo de orgulho redobrado", afirmou.

Por sua vez, o presidente da Mesa da Assembleia Geral mostrou-se orgulhoso pela homenagem aos sócios: "É para mim um orgulho enorme estar aqui, na nossa renovada sede, em mais um ato público que aqui organizamos, num momento que vem assinalar a fidelidade e a paixão que estes associados têm, de 25 ou 50 anos de sócio."

As celebrações alusivas ao aniversário do clube continuam na terça-feira, 10 de maio, dia da fundação do Rio Ave, com o hastear da bandeira, pelas 10 horas, as homenagens aos sócios falecidos no cemitério de Vila do Conde (11 horas) e no cemitério de Caxinas (11h30), sendo o dia encerrado com uma Eucaristia Solene na Igreja Matriz da cidade.