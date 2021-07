Costinha pode ganhar espaço no Rio Ave

Caso se confirme a descida do Rio Ave (o clube ainda procura manter-se na Liga NOS pela via administrativa), o plantel dos vila-condenses vai ter de sofrer uma grande reformulação. Nesse sentido, Costinha pode ganhar espaço em 2021/22. O lateral-direito, de 21 anos, é visto como uma das grandes promessas do conjunto rio-avista e, com o fim do empréstimo de Ivo Pinto, poderá ter mais oportunidades. Costinha estreou-se pela equipa principal em novembro do ano passado e terminou a época com dez jogos realizados.