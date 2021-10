Costinha prolonga vínculo com Rio Ave até 2026

Costinha, uma das principais figuras do Rio Ave neste início de época e titular indiscutível para Luís Freire na lateral-direita, prolongou o contrato com a formação de Vila do Conde, que o ligava ao clube até 2023, por três temporadas, tendo agora vínculo firmado até 2026.





"É uma alegria enorme poder renovar o meu contrato. Sinto que é uma aposta do clube. Desde a minha formação que sinto essa confiança em mim", começou por dizer o jogador de 21 anos, produto das camadas jovens dos vilacondenses, aos canais do clube, reconhecendo o carinho que tem recebido da massa adepta: "Acho que é natural os adeptos terem carinho por mim porque sou um jogador da formação e já estou ligado há cinco anos ao Rio Ave. Agradeço todo o carinho e apoio que me têm dado a mim e à equipa".Costinha fez ainda um balanço sobre a época até ao momento, abordando igualmente as suas expectativas para o muito que ainda falta jogar. "Pode ser uma época muito importante na minha carreira. Está a obrigar-me a ir buscar o melhor mim. Esta tática também me ajuda muito a desenvolver cada vez mais o meu jogo e a melhorar. Sinto que poderá ser um grande ano para esta equipa e para mim individualmente" salientou.Apesar de focado no Rio Ave, o lateral-direito não esconde a ambição de alcançar "outros patamares, outras ligas e outros desafios", nem "o sonho de representar a Seleção Nacional".António da Silva Campos, presidente do Rio Ave, também se pronunciou sobre a renovação e destacou a valorização dos jogadores da formação. "O Costinha é um jovem com talento, que tem crescido no Rio Ave, e que personifica bem a aposta que temos realizado, nos últimos anos, na valorização dos nossos jovens jogadores. Um compromisso que assumimos, com os nossos sócios, e que hoje renovamos", frisou.Aos 21 anos, Costinha tem sido um dos jogadores mais utilizados pelo técnico Luís Freire, participando em 13 dos 14 jogos oficiais – falhou um jogo por castigo - já disputados pelos vilacondenses em 2021/22, com o estatuto de titular em 12 desses encontros. As boas exibições traduziram-se já em três golos e duas assistências.