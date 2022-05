Das "lágrimas de sangue" à pergunta do filho: jogadores do Rio Ave celebram "dever cumprido"

Vítor Gomes, capitão: "Triunfo especial? Sem dúvida. No dia em que o Rio Ave desceu, a minha opção foi voltar, não foi ir para outros clubes da 1.ª Liga, tive essa oportunidade. Este é o meu clube, e é nas dificuldades que devemos ajudar. Hoje sou uma pessoa realizada nesse aspeto. Tínhamos bem cientes as dificuldades que íamos encontrar na 2.ª Liga. Neste momento é uma felicidade enorme, ver a cara desta gente humilde, de trabalho, este clube merece: tem condições, paga a tempo e horas, só tem de estar na 1.ª Liga".

Festa rija no relvado do estádio do Rio Ave com o título de campeão da Liga Sabseg e a subida à 1.ª Liga. À Sport TV foram vários os jogadores que revelaram as suas emoções."A palavra é dever cumprido. Desde o começo da época assumimos a responsabilidade de levar o Rio Ave à 1.ª Liga. Tivemos altos e baixos, este clube não devia ter caído. Sabemos o que é o futebol, mas estamos de volta. Agradeço a Deus por poder voltar a jogar neste projeto que o presidente me propôs, e fico feliz por ter ajudado"."Cheguei o ano passado ao Rio Ave, nunca na vida estava à espera de uma descida, mas comprometi-me com o clube para o ajudar e estamos todos de parabéns"."Foram momentos de luta, agradeço primeiramente a Deus e à minha família nesta época desgastante. Derramei lágrimas de sangue que agora têm sabor de vitória. Dedico a todos os adeptos, que nos apoiaram até ao fim, e agora é seguir com a cabeça levantada e festejar este título. Ontem à tarde fui para o parque com os meus filhos, e um deles olhou para mim e disse: ‘Pai, vais marcar amanhã’. Graças a Deus deu tudo certo hoje".