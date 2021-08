Fábio Ronaldo renova pelo Rio Ave

O jovem Fábio Ronaldo renovou pelo Rio Ave, retribuindo a aposta que os vilacondenses têm feito nas camadas jovens. O contrato prolonga-se até 2026.





Formado no clube verde e branco, o avançado fez na temporada passada 20 jogos pela equipa B do Rio Ave, apontando cinco golos.Com apenas 20 anos, o atleta iniciou esta pré-epoca com o plantel e convenceu o técnico rioavista a mantê-lo na equipa principal, estreando-se na Liga SABSEG frente ao Farense.Fábio Ronaldo juntou-se a um grupo constituído por Nuno Namora,Rúben Gonçalves e Leandro Alves, todos formados nos escalões do Rio Ave e que contam com minutos pela equipa liderada por Luís Freire.