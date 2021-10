Fábio Ronaldo: «Vamos entrar para ganhar e passar para a próxima fase»

Fábio Ronaldo é uma das figuras mais jovens do plantel do Rio Ave e, com 20 anos, tem uma margem de crescimento que está a ser avaliada por perto pela equipa técnica de Luís Freire.





O avançado, que tem vindo a acumular algumas oportunidades na equipa principal, diz que o "objetivo principal da equipa é subir de divisão" e mostra-se contente com o "grupo fantástico" em Vila do Conde, referindo o papel importante que os treinadores da formação tiveram na sua carreira: "Os treinadores sempre me deram muitos minutos, ajudaram-me a estar preparado para a equipa principal e todos fazem parte do meu crescimento"."Tem sido um início de temporada muito positivo, com muitas oportunidades, estou a desfrutar do meu futebol e só tenho que mostrar ao mister que estou aqui e que posso ajudar sempre que for preciso, dentro de campo ou fora dele" disse o jovem ponta-de-lança sobre o início da época do emblema vilacondense, que ocupa o segundo lugar na classificação da Liga Sabseg.No que toca à Taça de Portugal e ao encontro de domingo diante do Boavista, Fábio Ronaldo acredita que os elementos do grupo tem de respeitar a história do clube rioavista. "A nossa ambição é sempre chegar o mais longe possível na Taça. Já fomos a duas finais, a várias meias finais, e sabemos que o Boavista tem o seu valor. É um clube de Primeira Liga e vai ser um jogo muito competitivo, mas vamos entrar no jogo para ganhar e passar para a próxima fase", revelou o jogador formado na cantera de Vila do Conde.Por fim, Fábio Ronaldo deixou uma palavra de apreço aos adeptos do Rio Ave: "Os adeptos são o grande apoio da equipa, e em muitos momentos o grupo precisa deles para ganhar os jogos. São o 12º jogador, e são muito importante para nós. Que estejam presentes no domingo para festejarmos todos juntos no fim" disse, em referência à eliminatória com os axadrezados de João Pedro Sousa.