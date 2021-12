Fabrice Olinga apresentado como reforço do Rio Ave

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Rio Ave anunciou, esta terça-feira, a contratação de Fabrice Olinga, confirmando-se assim a notícia já avançada por Record . O extremo, de 25 anos, assinou um contrato válido por uma época e meia.Depois de seis épocas ao serviço do Mouscroun, o internacional camaronês estava sem clube desde o início desta temporada. Para além dos belgas, Olinga conta ainda com passagens por Málaga (Espanha), Zulte Waregem (Bélgica), Apollon Limassol (Chipre), Viitorul Constanta (Roménia) e Royal Excel Mouscron (Bélgica).No plano coletivo, o Rio Ave volta a entrar em campo na quinta-feira. Os vila-condenses têm encontro marcado com o Belenenses SAD, para a Taça de Portugal.