Fabrice Olinga: «Estou cá para ajudar e mostrar a minha qualidade»

Apresentado como reforço do Rio Ave, Fabrice Olinga, que estava sem clube desde o final da época passada, não esconde a ambição com que encara este novo desafio na sua carreira."É um dia feliz, venho para uma equipa que demonstrou muito carinho por mim. Desde o primeiro momento que me falaram do Rio Ave disse logo que queria vir. Sou um jogador que quer ganhar sempre, tal como o Rio Ave. Este é um ano em que toda a gente, incluindo os adeptos, quer subir. Eu venho para isso, para ajudar e para mostrar a minha qualidade. Fui muito bem recebido pela equipa, pelo capitão e pelo treinador, com quem tive a oportunidade de falar. Encontrei uma família que sabe o que quer", referiu o internacional camaronês aos meios do clube.Olinga assinou um contrato válido por uma época e meia com os rioavistas.