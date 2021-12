Fabrice Olinga pode reforçar o Rio Ave

O Rio Ave está interessado na a contratação de Fabrice Olinga, avançado camaronês que esteve desde 2015 até ao final da época passada nos belgas do Mouscron. Olinga tem 25 anos e pode chegar a Vila do Conde a custo zero. Iniciou a aventura na Europa no Maiorca e ainda alinhou no Málaga antes de Zulte Waregem, Apollon e Vitorul Constanta.