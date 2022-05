Festividades do 83.º aniversário do Rio Ave arrancam com homenagem aos sócios

O Rio Ave arranca esta sexta-feira, pelas 19 horas, no edifício histórico da sede do Rio Ave Futebol Clube, na Praça da República, as festividades alusivas ao 83.º aniversário do clube, com a tradicional cerimónia de entrega dos emblemas ouro e prata.Este evento, que tem como propósito homenagear os associados com 25 e 50 anos de sócio, oferecerá também, de acordo com o clube, "um momento privilegiado para os sócios poderem visitar o edifício e constatarem a renovação daquele espaço, que tem sido promovida pela Direção rioavista".As celebrações continuarão depois a 10 de maio, dia da fundação do clube, com a cerimónia do hastear da bandeira na sede (10 horas), romagem aos cemitérios de Vila do Conde (11 horas) e Caxinas (11h30) e missa na Igreja Matriz de Vila do Conde (19 horas).