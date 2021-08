Gelson Dala segue para o Qatar por empréstimo do Rio Ave

Gelson Dala está de saída do Rio Ave. O clube vila-condense anunciou, esta terça-feira, que o jogador angolano vai representar o Al Wakrah, do Qatar, por empréstimo até ao fim da época.





Chegado a Portugal em 2016/17, para representar o Sporting, o avançado, de 25 anos, foi emprestado aos rioavistas a meio da época seguinte. Depois de novas cedências em 2018/19 e 2019/20, Gelson Dala assinou em definido com o Rio Ave na época passada. No total, o internacional angolano apontou 20 golos em 84 partidas pelo clube.Desta forma, a frente de ataque do Rio Ave fica agora entregue a Pedro Mendes, Aziz e Ronan.