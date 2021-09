Guga conquista o prémio de melhor jogador de agosto na Liga Sabseg

Depois de ter sido eleito o melhor médio de agosto na Liga Sabseg, Guga foi agora considerado o melhor jogador da prova no período em questão. A votação que valeu o prémio ao jogador do Rio Ave foi levada a cabo pelos treinadores dos clubes da competição.





O camisola 6 rioavista arrecadou 19 por cento dos votos, superando Godwin, do Casa Pia (18 por cento dos votos), e Henrique Araújo, do Benfica B (16 por cento dos votos). No período em questão, o ex-Famalicão apontou um golo e fez uma assistência.