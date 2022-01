Guga e a coragem de almoçar na Póvoa de Varzim em semana de dérbi: «Rivalidade motiva-nos»

O Rio Ave-Varzim é um dos jogos de cartaz nesta jornada da Liga Sabseg, aspeto que não passo em claro aos próprios jogadores. Em declarações à rádio Onda Viva, Guga, médio dos vila-condenses, fez questão de explicar isso mesmo."É um jogo que vale três pontos, mas sabemos que tem um significado especial para os adeptos porque é um dérbi. Antes de vir para cá não estava muito a par, mas fui-me apercebendo com o passar do tempo. Depois do jogo com o Farense fui almoçar e um empregado do restaurante até me abordou e disse "Corajoso em vir almoçar à Póvoa em semana de dérbi" [risos]. Há a rivalidade e isso motiva também os jogadores. A atitude, coletiva e individual, fará a diferença, bem como a mentalidade com que encararmos o jogo", referiu o médio.Assumindo que o objetivo do clube é a subida de divisão e que o plantel sente que os adversários encaram os jogos com o Rio Ave com outra motivação, o camisola 6 fez ainda um balanço daquilo que foi a época dos rioavistas até ao momento. "Começámos muito fortes, depois tivemos uma fase em que as equipas nos começaram a conhecer melhor e passaram a jogar com um bloco mais baixo. No entanto, juntamente com a equipa técnica, trabalhámos sobre isso e agora estamos num bom momento, com três vitórias seguidas. Queremos prolongar esta série já na próxima jornada", vincou, analisando depois a sua performance a nível individual: "Se calhar está a ser a minha melhor época. Estou a conseguir números em termos de golos e assistências e agora quero dar continuidade para ajudar o Rio Ave a voltar à 1ª Liga".O jogo entre o Rio Ave e o Varzim está agendado para as 12h45 deste domingo.