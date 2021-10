Guga e o início de época no Rio Ave: «Estou com a máxima motivação»

Depois da surpreendente descida de divisão, o Rio Ave procura agora regressar o mais rápido possível ao escalão máximo do futebol português. Sendo certo que a caminhada dos rioavistas ainda está numa fase inicial, a verdade é que Guga tem sido um dos destaques do clube. Em declarações ao ‘Fair Play’, da Rádio Universitária do Algarve, o médio não esconde o desejo de continuar a ajudar a equipa.





"O início de época tem corrido bem, senti muita confiança por parte do clube e do treinador para encarar o projeto de levar o Rio Ave de novo à 1ª Liga. Estou com a máxima motivação e os prémios individuais que tenho recebido têm a ver com o facto de a equipa estar bem", começou por referir o jogador, de 24 anos.Recordando com especial carinho o tempo que passou no Benfica nos escalões de formação, o camisola 6 do Rio Ave explicou ainda porque motivo decidiu não abandonar o clube apesar da descida: "Quando um clube desce de divisão, os jogadores ficam na dúvida se continuam ou não. No entanto, senti uma grande vontade em ficar comigo e agora sou eu que quero ajudar o clube a voltar à 1ª Liga. Vai ser muito complicado porque a 2ª Liga é muito competitiva, mas esse é o nosso objetivo. Estou na 2ª Liga, mas encaro todos os jogos como se fossem de 1ª. O grupo é fantástico e ajudou-me a perceber que é aqui que quero estar".