Guga eleito o médio do mês de abril na 2.ª Liga

Não restam dúvidas de que Guga está a ser um dos melhores jogadores da Liga Sabseg 2021/22. Hoje viu o seu trabalho ser distinguido com o prémio de melhor médio do mês de abril no segundo escalão, tendo recebido 25,93% dos votos dos treinadores da 2.ª Liga.Atrás de si ficaram, e por larga diferença, o bósnio Danilovic (Nacional) e ainda Neto (Casa Pia), que obtiveram, respetivamente, 9,26% e 8,64% das votações. Em abril, Guga protagonizou um momento de alta importância na corrida do Rio Ave pela subida, ao ter feito o golo da vitória sobre o Benfica B, já nos descontos, em pleno domingo de Páscoa.