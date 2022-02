Guga: liderança construída em meia centena de jogos

A partida da passada segunda-feira entre o Rio Ave e o E. Amadora ficou marcada não só pelo importante triunfo dos vila-condenses na luta pela subida de divisão, mas também pelo alcançar de uma marca histórica por parte de Guga. Na sua segunda época em Vila do Conde, o médio chegou aos 50 jogos pela equipa agora comandada por Luís Freire.Chegado ao clube em janeiro de 2021, o camisola 6 foi utilizado em 21 partidas na campanha que ditou a descida do Rio Ave à 2ª Liga. Ao contrário do que aconteceu com a maioria do plantel da época transata, o médio, de 24 anos, deu uma prova de confiança ao clube e optou por se manter em Vila do Conde, sendo que, na presente temporada, leva já 29 encontros disputados, entre Taça da Liga, Taça de Portugal e Liga Sabseg. Mais do que isso, Guga tornou-se um dos líderes do balneário, sendo comum vê-lo usar, por exemplo, a braçadeira de capitão.Neste percurso, Guga apontou dois golos e fez nove assistências com a camisola do Rio Ave.