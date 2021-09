Guga volta a ser capitão

O médio Guga vai voltar a envergar a braçadeira de capitão no jogo com o Feirense, função que tem exercido nas ausências de Victor Gomes, afastado deste jogo devido ao duplo cartão amarelo com que foi advertido na Reboleira.





A formação vilacondense pode consolidar mais a posição de líder, caso vença na receção aos fogaceiros, ao fim da manhã de sábado. A equipa atravessa um momento alto e por isso recebeu no mês de agosto distinções atribuídas pela Liga ao treinador Luís Freire, ao guarda-redes Jhonatan Luiz e ao médio Guga, como melhores nas respetivas categorias, depois da votação dos pelos treinadores da Liga 2 SABSEG.Entretanto continuam a recuperar de lesões Júnio Rocha, Ronan e André Pereira, sendo baixas confirmadas para o jogo de sábado, em Vila do Conde.