O Rio Ave recorreu às redes sociais para contestar a arbitragem de Manuel Oliveira no duelo deste sábado com o Mafra, em especial por conta de um lance ocorrido nos 20 minutos finais, quando um golo aparentemente limpo foi anulado aos vilacondenses.Para lá de partilhar o vídeo da jogada em causa, com a mensagem "mais do que palavras, as imagens", o Rio Ave fez uma outra publicação, na qual se assume indignado com o que se passou. "Incrédulos! Nos anais da história, haverá sempre um espacinho dedicado ao inacreditável momento que definiu o resultado desta tarde."