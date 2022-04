Instaurado processo disciplinar ao Rio Ave devido aos insultos racistas a Sandro Cruz

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol confirmou, esta quarta-feira, ter instaurado um processo disciplinar ao Rio Ave, por "eventuais comportamentos discriminatórios", na sequência dos insultos racistas a Sandro Cruz, jogador do Benfica B, no encontro entre as duas formações, a contar para a 30ª jornada da Liga Sabseg.O caso sucedeu quando o atleta de 20 anos foi substituído, ao minuto 60 da partida, tendo os microfones da transmissão televisiva da Sport TV captado as palavras injuriosas dirigidas ao ala, que reagiu depois nas redes sociais: "Hoje, infelizmente, passou-se mais um episódio nojento na nossa sociedade e no nosso desporto. Por isso é que continua como está… mas continuamos a ser hipócritas o suficiente para dizer que não somos um país racista! Espero bem que a Liga tome medidas severas para com este incidente e que o Rio Ave jogue há porta fechada durante muito tempo."Por sua vez, o Rio Ave afirmou, em comunicado, repudiar qualquer "ato de racismo, xenofobia ou outro que vise ofender ou ostracizar alguém", relembrando que os seus "valores e alicerces assentam no respeito profundo, na integração, na aceitação e na perfeita convivência de todos" e garantindo estar a "colaborar com as autoridades na identificação dos presumíveis perpetradores de atos indignos, de forma a serem culpabilizados por tal".