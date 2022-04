Jhonatan eleito melhor guarda-redes da Liga Sabseg em março

O regresso de Jhonatan ao Melhor Guarda-Redes do Mês #LigaPortugalSABSEG



A Liga Portugal anunciou esta terça-feira que Jhonatan, guarda-redes do Rio Ave, foi galardoado com o prémio de melhor guardião da Liga Sabseg durante o mês de março, somando 25,93 por cento dos votos dos treinadores da competição.O guarda-redes de 30 anos bateu a concorrência de Ricardo Batista, do Casa Pia, com 16,05 por cento dos votos, e de Ricardo Nunes, do Varzim, que reuniu 11,73 por cento das preferências.Durante o mês de março, o brasileiro participou nos três encontros disputados pelos vilacondenses na prova, tendo sofrido um único golo.