Jhonatan: «Esta é a altura de relançar a minha carreira»

Depois de dois anos no V. Guimarães em que apenas jogou pela equipa B, Jhonatan é agora reforço do Rio Ave e não esconde o seu entusiasmo com esta nova experiência.





"Agradeço ao Rio Ave pela confiança que me está a dar e por poder voltar a jogar. Estive dois anos praticamente sem jogar e esta é a altura de relançar a minha carreira. Tenho boas expectativas, estou feliz e sei da grandeza do Rio Ave. Venho com a ambição de ajudar o Rio Ave a chegar à elite do futebol português. Gosto desses desafios e aceitei logo a proposta do presidente. Podem esperar um Jhonatan que vai dar tudo", referiu.Nas primeiras declarações com a caravela ao peito, o guarda-redes não se esqueceu de fazer referência a um compatriota que também já passou pelo clube: "Já estou em Portugal há quatro anos e já fiz alguns jogos contra o Rio Ave. Sei da grandeza do clube, sei onde estão hoje os jogadores que, no passado, passaram pelo Rio Ave, como o Ederson. É uma referência para o clube e para mim, como guarda-redes".