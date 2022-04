Jhonathan: «Deviam existir mais jogadores premiados da nossa equipa»

Jhonathan recebeu o prémio de melhor guarda-redes do mês de março da Liga Sabseg e deixou um agradecimento aos seus colegas de equipa: "Este prémio individual é um motivo de orgulho, mas também não posso tirar o mérito ao coletivo. Na minha opinião, deviam existir mais jogadores premiados da nossa equipa, mas agradeço a quem votou em mim".Com apenas um golo sofrido ao longo do mês, o guardião confessou o segredo para o bom campeonato que o Rio Ave está a realizar: "Acho que o segredo está na parte coletiva. Julgo que, desde o começo da época, a nossa equipa tem apresentado um bom futebol, com treinos intensos e sempre em busca de melhorar".Detentor de um registo praticamente imaculado na segunda volta do campeonato – tem apenas uma derrota - o Rio Ave está na liderança do campeonato, tendo conquistado três vitórias em três jogos e apenas um golo sofrido durante o mês passado."Recentemente, tivemos sete jogos sem perder, onde só sofremos um golo. Assumimos a liderança novamente e estou feliz pelos meus companheiros e equipa técnica. Se eu estou a receber este prémio é graças a eles também", frisou o guarda-redes.