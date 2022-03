Jhonathan volta à melhor forma no Rio Ave

Chegado a Vila do Conde no início da época, Jhonathan parece ter voltado à sua melhor forma, isto depois de duas épocas complicadas ao serviço do V. Guimarães. O guarda-redes, de 30 anos, é um dos três totalistas da Liga Sabseg, acompanhado pelos colegas de posição Ricardo Silva (FC Porto B) e Caio Secco (Penafiel).Depois de se destacar ao serviço do Moreirense, Jhonathan transferiu-se para o V. Guimarães na época 2019/20, mas uma lesão no braço, sofrida ainda em Moreira de Cónegos, revelou-se um calvário para o guardião brasileiro. O jogador esteve praticamente duas épocas fora dos relvados, não tendo realizado qualquer partida na principal equipa vitoriana (fez dois jogos pela equipa B).Atualmente, o Rio Ave é líder da Liga Sabseg e também a segunda melhor defesa – a par do Chaves e Feirense – com 27 golos sofridos.