João Graça e o ingresso no Rio Ave: «Era o projeto que queria»

Oficializado como reforço do Rio Ave, João Graça mostrou-se entusiasmado por integrar o projeto dos vilacondenses para esta temporada.





"Fico muito contente por estar aqui. Quando o Rio Ave me ligou, nem hesitei, disse logo que sim. Era o projecto que eu queria e tenho muita ambição, vontade e os mesmos objectivos do Rio Ave", disse o médio ao canais oficiais do clube.O jogador de 26 anos falou também sobre o seu conhecimento da 2ª Liga e mostrou-se otimista em relação aos objetivos da formação rioavista. "Conheço bem a 2ª Liga, sei a dificuldade do campeonato, é muito exigente. Conto com esse conhecimento e também conheço bem a equipa, tenho alguns colegas com os quais me reencontro e acho que tem tudo para ser uma época extremamente positiva. Posso prometer que vou dar o meu melhor e vou ter sempre o máximo de compromisso. Tenho muita vontade de ajudar a equipa", sublinhou.Ontem, o Rio Ave tinha anunciado a contratação de Sylla.