Figura de destaque no triunfo do Rio Ave frente ao E. Amadora, João Graça vincou o espírito de sacrifício da equipa no final do encontro."Toda a equipa esteve bem, uma pessoa só pode sobressair se o coletivo for forte. Mostrámos que, mesmo quando não é possível fazer uma exibição madura, temos maturidade e outras competências. O futebol não é só ter bola e demos uma boa resposta. Tentamos sempre conquistar os três pontos, embora a 2ª Liga seja complicada. Foi bom voltar às vitórias", disse o médio.