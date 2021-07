Joca de regresso ao Rio Ave

Uma época e meia depois, Joca está de regresso ao Rio Ave. O médio, de 25 anos, terminou contrato com o Leixões e volta agora ao clube que representou entre 2018 e 2020, assinando por uma temporada.





Formado no Sporting e no Sp. Braga, o médio destacou-se pela equipa B arsenalista, com 12 golos em 38 jogos. Depois de um empréstimo ao Tondela, o jogador acabou por rumar ao Rio Ave, mas não foi utilizado com grande regularidade.Agora, o médio vai tentar dar sequência à boa forma que apresentou no Leixões em 2020/21. Ao serviço dos leixonenses, apontou cinco golos em 27 partidas.