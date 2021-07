Joca: «O nome nunca vai jogar por nós»

De regresso a Vila do Conde para ajudar o clube a alcançar o objetivo da subida, Joca, médio de 25 anos, alertou, em declarações aos canais oficiais dos vilacondenses, que apesar do longo historial da formação na 1ª Liga, isso não vai ajudar, por si só, o Rio Ave a conseguir bons resultados na segunda divisão do futebol português.





"Toda a gente conhece o Rio Ave. Toda a gente sabe que é um clube muito grande, já com muita história na primeira. Infelizmente, desceu de divisão", começou por dizer o jogador que se destacou no Leixões na época passada. "O nome nunca vai jogar por nós. Seremos sempre nós, dentro do campo, que teremos de dar a resposta, a ganhar os jogos, com muita humildade, mas sempre com muita ambição".Joca destacou também a importância de se criar um grupo de trabalho unido. "Penso que temos de criar um espírito muito forte, porque muitas vezes, na segunda divisão, não é só pela qualidade [que se ganha]. É pelo querer, pela solidariedade em campo e só assim é que conseguiremos atingir o objetivo, que é claramente subir de divisão", afirmou.Por comparação com a primeira passagem por Vila do Conde, entre 2018 e 2020, Joca considera-se agora "mais jogador, mais maduro e mais homem também".Na época transata, Joca fez cinco golos em 27 partidas ao serviço do Leixões.