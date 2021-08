Joca: «Só pensamos nos 3 pontos contra a Académica»

O Rio Ave inicia no domingo um novo caminho na sua história desportiva. A descida à Liga 2 provocou mudanças na estrutura da equipa, adaptando o plantel a uma realidade diferente e com outras exigências.





A subida de divisão passou a ser o objetivo principal dos vila-condenses e é com o pensamento de vitória que a equipa pretende ultrapassar a Académica na estreia do campeonato."A Académica é uma equipa sempre difícil, sendo um histórico do futebol português. Conseguiu uma boa classificação na época passada, acabando em 4.º lugar, tem os seus objetivos, mas nós só pensamos nos 3 pontos", referiu Joca.O médio, contratado ao Leixões, foi titular nos dois jogos para a Allianz Cup, frente a Varzim e Arouca, e culminaram com o apuramento para a fase de grupos da competição. "Era um objetivo importante para valorizar o clube e dar tempo de jogo aos jogadores do plantel", acrescentou o jogador de 25 anos.Joca abordou ainda com satisfação o regresso do público aos estádios. "Jogar com as bancadas vazias era uma coisa muito triste e vamos finalmente sentir a presença deles já contra a Académica. Esta união será importante para nos levar aos objetivos que pretendemos para esta época", concluiu.