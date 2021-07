Kieszek poderá continuar no Rio Ave

Pawel Kieszek poderá continuar a representar o Rio Ave na próxima temporada. O guardião está em final de contrato e ainda não tem acordo para continuar em Vila do Conde, mas a possibilidade existe e está dependente de negociações. A estrutura gosta do jogador e o jogador do clube, mas os contactos estão ainda longe de fechados. A chegada do novo treinador também poderá ajudar a definir a situação.

Noutro âmbito, a formação vila-condense arranca para a nova época depois de amanhã, com o primeiro dia de exames médicos. Este procedimento irá arrastar-se durante o dia seguinte, voltando a equipa a treinar na quinta-feira.