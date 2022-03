Luís Freire: «A luta pela subida pode tirar-nos o sono, mas por motivos positivos»

O Rio Ave recebeu a visita de jovens do Centro Juvenil de Campanhã, que tiveram oportunidade de fazer algumas perguntas a Luís Freire. Dando ênfase ao bom momento que a equipa atravessa, o técnico abordou ainda a contas da subida de divisão.

"O clube é dos adeptos, eles sofrem por nós e nós procuramos dar-lhes alegrias. Somos os primeiros a querer vencer os jogos porque as vitórias ficam na nossa história e o nosso grande objetivo é ir para a 1ª Liga com o Rio Ave. Estamos numa onda positiva de bonsa resultados e estamos mais próximos a cada jogo. A luta pela subida pode tirar-nos o sono, mas por motivos positivos porque podemos fazer uma coisa muito bonita. Como é que vivemos isso no dia a dia? Focando-nos nas tarefas que temos e nas melhorias ofensivas e defensivas. Estamos sempre focados no próximo jogo, mas, dentro de nós, está sempre uma vontade muito grande de chegarmos ao fim e conseguirmos o objetivo", referiu o técnico.

Luís Freire comentou ainda as melhorias defensivas da equipa: "São quatro jogos sem perder e nos quais sofremos um golo, mas já houve períodos da época em que não estivemos tão bem. Tivemos nove semanas sem grande tempo para trabalhar e agora que voltamos demos mais foco a essa questão. Deve-se muito ao trabalho defensivo dos jogadores".