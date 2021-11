Luís Freire antevê Trofense: «Queremos voltar às vitórias»

Na antecâmara do embate com o Trofense, Luís Freire, técnico do Rio Ave, admitiu esta sexta-feira a vontade dos vilacondenses em regressar às vitórias depois de duas jornadas consecutivas sem vencer, apesar de antever uma partida equilibrada."Queremos voltar às vitórias. Espero um jogo muito competitivo, muito aguerrido, em que vamos precisar de ter uma capacidade de luta, de sacrifício, de humildade, de atacar e defender a nossa baliza com unhas e dentes. Queremos mostrar a nossa qualidade e prevejo um jogo de muita luta, muito equilibrado, onde a bola parada também pode ser importante, disputado num clube tradicionalmente difícil", afirmou o treinador, antes de salientar a competência defensiva do adversário."O Trofense é uma equipa muito compacta, tem a melhor defesa do campeonato, portanto é uma equipa que tem um processo defensivo consistente e que defende bem. Ofensivamente não tem marcado muitos golos, mas é uma equipa experiente, que vem com o mesmo treinador da época passada e que se reforçou muito bem, com jogadores que já jogaram na 1ª Liga", analisou.Luís Freire falou ainda sobre as vantagens desperdiçadas nos minutos finais: "Não temos tido a capacidade de no final do jogo segurar o resultado. Fazemos muito por nos colocar à frente do marcador, somos uma equipa com iniciativa, que procura o golo, que joga para atacar a baliza adversária, que reage forte à perda da bola, que pressiona alto e depois em um ou dois lances, o adversário aproveita, porque muda o jogo e vai à procura do golo. Temos de perceber quando o jogo muda e que temos de levar pontos. Não vale a pena fazer 70 minutos fantásticos, não permitindo nada aos adversários, e depois em dois lances no fim do jogo perder o trabalho todo e ficar com a sensação que não fizemos por merecer um melhor resultado".O Rio Ave visita o terreno do Trofense este sábado, pela 11 horas, em jogo da 11ª jornada da Liga Sabseg.