Luís Freire aponta ao futuro: «Queremos consolidar o clube na 1.ª Liga»

Depois de alcançado o objetivo de voltar à 1.ª Liga, Luís Freire já aponta baterias ao futuro. Para a próxima época, o técnico diz que a meta tem de ser consolidar o clube no principal escalão e assume que gostava de participar."Este ano foi um desafio enorme. Havia expectativa enorme de subir e tivemos de lidar com isso. Tivemos de saber comunicar bem para fora também. É uma liga difícil de ganhar. Penso que comunicámos bem a nossa mensagem. Foram percebendo e aliando a nós. E no fim viram-se estas imagens. Houve grande união. Todos sabemos o que nos custou a descida. Não foi uma coisa leve. Foi pesado para o clube. Houve um investimento grande nesse ano e houve essa queda. Custou muito refazer tudo. Há mérito dos jogadores e da direção. Agora, olhando para o futuro, acho que consolidar o clube e voltar a ter condições para, aos poucos, voltarmos a ter o Rio Ave a que todos se habituaram. O que queremos é consolidar o clube na 1ª Liga. Gostava de participar nisso", referiu o técnico, em entrevista ao Canal 11, reiterando os pedidos de calma."Estamos na fase muito inicial da época. Mais vale a direção do que a velocidade. Queremos consolidar o clube na 1.ª Liga e não perder o que está construído. Vai haver melhoria e não revolução. Temos de preservar o que foi construído, há um espírito muito bom. Depois melhorar", acrescentou.Sobre a subida, Luís Freire explicou como tudo se processou e a crença que todos tiveram. "Logo de início acreditava que íamos conseguir subir. Houve trabalho grande da direção, em apostar e reformular o plantel todo. Deu todas as condições para escolhermos, dentro das possibilidades, fazermos o plantel. Pudemos escolher jogadores com um certo perfil, que olhassem para o Rio Ave como uma oportunidade. Algumas referências também, como o Ukra, o Aderllan, o Vítor Gomes. E depois jovens a querer subir com o Rio Ave. Foi um segredo. Preocupámo-nos com o perfil do jogador, o carácter. E quando o reunimos, percebemos que íamos ter um grupo fantástico. A qualidade estava lá. Era questão de criar oportundiade, fazê-los acreditar que era possível. Na primeira volta tivemos momentos de crescimento, na segunda volta, a partir da vitória em Vila Franca de Xira, em que demos a volta em 10 minutos, começámos a pensar que ia ser possível. Já acreditávamos e ainda acreditámos mais a partir daí. Depois, até ao fim, foi sempre a vencer. E conseguimos", afirmou.