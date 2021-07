Luís Freire apresentado no Rio Ave: «Somos candidatos a subir, mas há mais equipas»

Luís Freire foi apresentado como o novo treinador do Rio Ave, esta terça-feira, com a missão de levar a caravela de volta à 1.ª Liga.





"Em primeiro lugar agradeço ao presidente a confiança que deposita em mim. Como o presidente disse, é um projeto ambicioso este de tentar subir de divisão, onde o objetivo é construir um espirito forte de família e onde os adeptos serão muito importantes. É lógico e normal que estejam mais tristes e feridos, mas acredito que com o trabalho diário de rigor e disciplina, de compromisso e alegria, vamos conseguir que se revejam na nossa equipa. Queremos formar uma equipa com carácter ambicioso, que jogue futebol, que valorize o Rio Ave, com cultura de vitória, exigência e bom futebol. Para mim é um prazer e privilégio estar aqui, o Rio Ave é um clube que nos tem habituado a grandes feitos e da minha parte o que posso prometer é trabalho, compromisso e entrega total a este objetivo. Estou bastante motivado. Tive acesso a falar com as pessoas da estrutura, presidente, direcção, todas as pessoas que trabalham aqui, todos vamos fazer uma equipa forte à volta dos jogadores para que a equipa reflicta o que digo. O mais importante será justificarmos dentro de campo. Certamente todos estaremos muito motivados."Quando chegámos ao Rio Ave, com o passado que o clube tem, não fugimos a essa situação. É lógico. Mas estamos na 2.ª Liga, que é caracterizada por um conjunto de equipas com esse objetivo. Sabemos que é muito equilibrada, ainda no ano passado duas equipas que ninguém apontava como candidatos subiram. Rio Ave é candidato, mas há mais. Duas equipas desceram. Está a haver investimento forte de várias equipas, mas para subir de divisão é preciso algumas coisas e estamos focados em tê-las primeiro. Trabalho, humildade. É uma luta grande, o objetivo é chegar à subida, mas todos começam com zero pontos e não será o estatuto nem a conversa das pessoas, nem os rótulos, que vão definir isso. Vai ser o trabalho, a competência, o espírito de grupo e o conseguirmos superiorizar-nos muitas vezes ao domingo.Reforços são a equipa técnica. Tenho a equipa técnica que trabalha comigo há algum tempo. Tivemos possibilidade de trabalhar juntos neste projeto. Em relação ao resto, vamos falar. Cheguei agora e estamos neste momento a analisar os dossiês inerentes à construção do plantel e com certeza isso será devidamente tratado.Não falei com ninguém do plantel porque dos poucos dias em que estou aqui foram dedicados a conhecer a equipa, o que será o dia a dia, estabelecer rotinas próprias, conhecer o funcionamento do clube, portanto foi mais nessa perspectiva que estive aqui. Para darmos arranque de época da forma mais forte possível.É assim, ao longo da nossa carreira vamos encontrando desafios diferentes. Há dois anos tinha esse desafio. Cada desafio tem a sua particularidade. Este é um desafio que me entusiasma muito. O Rio Ave merece estar na primeira liga, qualquer um de vocês se calhar pensa o mesmo. Poder tentar isso deixa-me motivado. A experiência advém da vida. Quanto mais anos passam, mais experiência temos. Acabo por ser um treinador mais experiente."