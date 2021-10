Luís Freire: «Até posso ter um barco melhor, mas tenho de ir todos os dias para o mar na mesma»

Após o desaire do Rio Ave frente ao Ac. Viseu, Luís Freire aproveitou para refutar a ideia de que os vila-condenses sejam favoritos à subida apenas por terem um orçamento superior aos adversários.

"Tenho 35 anos, mas já tive equipas com orçamento 0 e os adversários a ganhar 300/400 euros. Já tive equipas a ganhar metade e um terço das outras e a serem campeãs. No Nacional, não tínhamos o maior orçamento e estávamos em 1º lugar. Isto para dizer o quê? Não são os orçamentos que vão ganhar campeonatos. Andam a contar uma história de que o Rio Ave tem um híper orçamento, que tem condições brutais e parece que os outros não jogam. No entanto, isso não dá subidas e campeonatos. O que dá, e a minha história prova isso, é a união de grupo, o que a equipa quer e a qualidade dos jogadores. Sabemos que vai ser sofrido e suado. Agora podemos, finalmente, abandonar esse discurso", começou por referir.

De resto, o técnico fez uma analogia curiosa para provar o seu ponto: "O Rio Ave é candidato e quer muito subir de divisão porque os jogadores têm qualidade. Merecemos estar na 1ª Liga, mas vamos entrar em todos os jogos a provar isso. Estamos numa terra de pescadores… eu até posso ter um barco melhor, mas tenho de me levantar todos os dias cedo e ir para o mar na mesma. Se não vou lá buscar o peixe à chuva e ao frio, ele não vem ter comigo. Vamos ter de trabalhar muito".