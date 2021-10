Luís Freire: «Cabe-nos procurar o golo e a nossa forma de jogar desde cedo»

De regresso a casa, depois do empate em casa do Penafiel, o Rio Ave procura regressar à rota dos triunfos. De resto, 'confiança' parece ser mesmo a palavra de ordem no seio do conjunto vila-condense.





"O Ac. Viseu está a fazer um bom campeonato e tem feito bons jogos. Não espero um adversário muito na expectativa, acredito que o Ac. Viseu nos vai tentar pressionar. No entanto, estamos preparados para se eles vierem mais altos ou mais baixos. Sabemos o que conseguimos fazer e do que somos capazes, independentemente da forma de jogar do adversário. Cabe-nos procurar o golo e a nossa forma de jogar desde cedo. Eles tiveram um jogo menos bom recentemente [frente ao Estrela da Amadora], mas, nos últimos cinco jogos, fizeram 10 pontos. O adversário merece-nos respeito, mas vamos tentar explorar algumas debilidades que o Ac. Viseu possa ter", referiu Luís Freire na conferência de imprensa de antevisão à partida.O técnico elogiou ainda o desempenho que o seu plantel tem tido: "A nossa equipa tem tido o mérito de se bater bem em todas as competições e isso é mérito de todos os jogadores. Queremos dar sempre o nosso melhor e, para isso, temos de continuar a evoluir e temos de ser consistentes".O início da partida, que se disputa em Vila do Conde, está agendado para as 14 horas deste domingo.