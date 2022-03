Luís Freire: «Cada vez que ganhamos estamos mais próximos do objetivo»

O Rio Ave somou a quarta vitória consecutiva, no caso frente ao Ac. Viseu, e ascendeu, ainda que de forma provisória, ao 1º lugar da Liga Sabseg, num cenário que deixa Luís Freire naturalmente satisfeito."Foi um jogo bem disputado, as duas equipas procuram a baliza, o Rio Ave com mais critério e o Ac. Viseu forte na transição. Podíamos ter marcado na 1ª parte porque estávamos a pressionar bem, as duas melhores chances na 1ª parte foram nossas. Na 2ª parte ajustámos algumas coisas e tivemos iniciativa, até ao golo procurámos sempre mais. A partir do 1-o procurámos refrescar a equipa e defender um pouco o jogo direto do adversário. Tivemos capacidade de trabalho, sacrifício e atenção, a vitória é justa", começou por dizer à Sport TV.O técnico analisou ainda as contas pela subida de divisão: "A cada três pontos que conquistamos alimenta-se o nosso objetivo. Assumimo-lo desde início e temos essa pressão desde início. Cada vez que ganhamos estamos mais próximos do objetivo, dependemos de nós e temos mais jogos em casa do que fora. Vamos trabalhar bem na paragem para voltarmos fortes".