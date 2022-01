Luís Freire: «Dependemos de nós para atingirmos o nosso objetivo»

Depois da eliminação na Taça de Portugal, aos pés do Tondela, o Rio Ave regressa aos jogos do campeonato frente à Académica. Apesar de os estudantes não atravessarem um bom momento, Luís Freire não se deixa enganar pela tabela classificativa."Sabemos que a Académica é um histórico e que tinha o objetivo de andar muito mais por cima na tabela e isso foi assumido. Respeitamos muito a Académica, que tem feito melhores jogos e melhores resultados ultimamente. Desde a entrada do novo treinador tem mais de um ponto de média por jogo, algo superior ao que vinha fazendo. A Académica foi empatar a Mafra e ainda agora vimos o Mafra a vencer ao Moreirense e ao Portimonense da 1ª Liga. Ou seja, a Académica até pode estar nos últimos lugares, mas acredito que tem plantel e é clube para fazer muito melhor do que está a fazer. Apesar disso, vamos defrontar o adversário olhando para nós. Sabendo que estamos mais confiantes na vertente física e tática,estamos focados neste jogo. Queremos melhorar em relação à partida com o Tondela", começou por dizer.Dando ênfase às melhorias defensivas que a equipa tem tido, o técnico abordou ainda o facto de o clube ter dois jogos em atraso: "O nosso objetivo principal é subir de divisão e, para que isso aconteça, temos de realizar 34 jogos e acumular o máximo de pontos. Neste momento faltam-nos 19 jogos e dependemos de nós para atingirmos o nosso objetivo. Estes 19 jogos começam amanhã em Coimbra e temos de ser uma equipa organizada, competente e unida. Os jogos em atraso virão um de cada vez, temos de pensar jogo a jogo".Enquanto Junio Rocha é baixa certa, Pedro Amaral, que teve de ser substituído no último jogo, está em dúvida. O início da partida está agendado para as 18 horas desta segunda-feira.