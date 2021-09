Luís Freire e a Allianz Cup: «Queremos dar oportunidade a todo o grupo de fazer parte desta campanha»

Depois da pesada derrota (4-0) frente ao Feirense, para o campeonato, o Rio Ave prepara-se agora para defrontar o Santa Clara, em jogo a contar para a Allianz Cup. Na antevisão do encontro, Luís Freire começou por dizer que a goleada sofrida no passado fim de semana já está ultrapassada.





"No pouco tempo que tivemos, analisámos o que fizemos de mal. Agora, temos de perceber que é uma competição diferente, competição essa na qual tivemos o mérito de nos apurarmos para esta fase. Temos a possibilidade de disputar este dois jogos, primeiro com o Santa Clara e depois com o FC Porto, e queremos aproveitar para dar oportunidade a todo o grupo de trabalho de fazer parte desta campanha na Taça da Liga", referiu o técnico.Dando a entender que vai fazer mudanças em termos de onze, o técnico deixou ainda muitos elogios aos açorianos: "O Santas Clara é uma equipa com dois/três anos de trabalho e que está muito rotinada. Está habituada a jogar de três em três dias e, por isso, acredito que estejam preparados para esta competição e para o pouco tempo que tiveram para trabalhar. No entanto, estamos identificados com o que o Santa Clara costuma fazer: é uma equipa com bom processo ofensivo, muito pressionante e boa nas bolas paradas. Queremos ser competitivos para ficarmos satisfeitos com a nossa prestação e com o resultado. Apesar disso, o nosso foco é o campeonato".O início da partida, que se disputa em Vila do Conde, está agendado para as 19 horas desta quarta-feira.